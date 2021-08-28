Москвичей пригласили принять участие в акции "#МыВместе соберем ребенка в школу"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители Москвы смогут передать канцелярские принадлежности для школьников из малообеспеченных и многодетных семей в рамках акции "#МыВместе соберем ребенка в школу". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Ресурсный центр "Мосволонтер" впервые станет главной площадкой для проведения всероссийской акции "#МыВместе соберем ребенка в школу". Жители города смогут передать канцелярские принадлежности для школьников из малообеспеченных, многодетных семей и социальных учреждений. Марафон по сбору канцелярских принадлежностей детям продлится до конца сентября", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, чьи слова приводятся в сообщении, в преддверии Дня знаний в столице создали новое направление деятельности клуба "Мы вместе детям". Эта первая благотворительная акция направлена на то, чтобы 1 сентября и начало учебного года были праздничными для каждого ребенка.

До конца сентября на территории офиса Мосволонтера пройдет сбор вещей, необходимых каждому ребенку для школы. В специальные боксы, установленные в ресурсном центре, можно положить ручки, карандаши, тетради, краски, фломастеры и другие канцелярские принадлежности, а также уже сформированные индивидуальные наборы школьника. Принять участие в акции могут все желающие.

"Все вещи будут переданы подопечным центра помощи беременным женщинам и матерям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, "Дом для мамы", центра поддержки и развития материнства и детства "Крепкая семья", центра поддержки семьи и детства "Ладошка счастья" и благотворительного фонда поддержки социальных инициатив и помощи людям в трудной жизненной ситуации "Лавка радостей", - добавляется в материале.

Акция "Мы вместе" началась в столице в марте 2020 года. Добровольцы помогали медикам, принимали заявки в кол-центрах, развозили по домам москвичей продукты и лекарства. За год к марафону взаимопомощи подключились более 23 тыс. человек, выполнили 48 тыс. заявок. Сейчас волонтерский штаб "Мы вместе" в столице преобразовали в постоянно действующий клуб.