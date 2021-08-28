Авиационные гонки кубка Гагарина прошли в Калуге в день 650-летия города

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Соревнования на Кубок Ю.А. Гагарина по авиационным гонкам "Формула-1" на поршневых самолетах Як-55, Су-26, Су-29 начались в Калуге над Яченским водохранилищем. Их приурочили к 650-летию со дня основания города, сообщает корреспондент ТАСС.

В соревнованиях задействовали технику отечественного авиационного комплекса - поршневые самолеты Як-55, Су-26 и Су-29. Жители города наблюдают за гонками с набережной у Яченского водохранилища возле Музея истории космонавтики К.Э. Циолковского.

Первые пилотажные группы пролетели над Яченским водохранилищем около 11 утра, во время "Космического марафона", с выступлениями на самолетах L-29 "Дельфин" и L-39 "Альбатрос". После парашютисты спустились с неба в сквер Волкова с флагами России, Калуги и Калужской области.

Гонки на поршневых самолетах начались около 13:40 мск, они проходят на предельно малой высоте и максимальной скорости. Согласно сообщению, опубликованному, "Русскими авиационными гонками", пилоты выполняют фигуры сложного и высшего пилотажа. Программа сопровождается живыми выступлениями групп, которые также проходят на смотровой площадке музея.

Соревнования организовали "Русские авиационные гонки" и аэродром Орешково в честь 650-летия Калуги.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут 28 августа. В этот день в областном центре состоится спортивный фестиваль "Космический марафон", а также фестивали энергосбережения и экологии, экстремальных видов спорта, национальных диаспор, соревнования по самолетному спорту, шоу дронов и многое другое.