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В ФАО заявили, что засуха угрожает более 7 млн человек в Афганистане

Отмечается, что по людям также ударили экономические последствия пандемии и повсеместное перемещение населения

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединенных Наций выступила с призывом увеличить объем гуманитарной помощи населению Афганистана, так как усиливающаяся засуха в этой стране угрожает средствам к существованию более 7 млн человек. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте ФАО.

"Многие из этих людей уже входят в число 14 млн человек - то есть каждый третий афганец, - испытывающих острую нехватку продовольствия и нуждающихся в срочной гуманитарной помощи", - указывается в заявлении. Как отметили в организации, засуха, экономические последствия пандемии и повсеместное перемещение населения "сильно ударили по сельским общинам Афганистана, особенно по фермерам и пастухам, которые являются основой экономики страны".

"Если мы не сможем оказать помощь людям, наиболее пострадавшим от острой засухи, большое число людей будет вынуждено оставить свои фермы и стать перемещенными лицами в некоторых районах, - заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. - Это может привести к дальнейшему ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью и создает еще одну угрозу для стабильности Афганистана".

Еще в конце июля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программы (ВПП) ООН опубликовали доклад, в котором Афганистан был среди почти 30 государств, в которых прогнозировалось ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью с августа по ноябрь 2021 года.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Многие государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Талибы, взявшие контроль над страной, предписали всем иностранным силам до 31 августа покинуть Афганистан, иначе их присутствие будет считаться продолжением оккупации.

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