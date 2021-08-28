В Азербайджане до 1 ноября продлили особый карантинный режим

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране до 1 ноября. Соответствующее решение подписал в субботу премьер-министр страны Али Асадов.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 06:00 1 ноября 2021 года", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 1 сентября.

Кроме того, решением Оперативного штаба при кабинете министров республики были ужесточены требования к проведению свадебных церемоний: теперь участники и гости всех таких мероприятий будут допускаться на церемонии только при наличии сертификатов о наличии вакцинации или отрицательных тестов. Ранее эти сертификаты не были необходимы для мероприятий с числом участников менее 50 человек.

В силе остались и все действующие правила: до 1 ноября общественный транспорт, включая бакинское метро, не будет работать по субботам и воскресеньям. Вместе с тем все послабления карантинного режима, введенные в конце мая и в июне, остаются в силе. В частности, можно не носить защитные маски в общественных местах на открытом воздухе. Продолжают работать крупные торговые центры, за исключением действующих при них развлекательных центров и кинотеатров, разрешено посещать пляжи и спортивно-оздоровительные центры, проводить свадьбы при ограниченном количестве гостей, которые должны иметь сертификаты о вакцинации.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь (до 600 случаев в день), второй - на ноябрь и декабрь (в среднем от 3,5 до 4 тыс. случаев), третий - апрель нынешнего года (от 2 до 2,5 тыс. случаев). Суточный максимум - 4 451 случай - был зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая нынешнего года наблюдалось постепенное снижение суточного прироста случаев заражения. Вместе с тем, в последние недели наблюдается значительный рост числа заражений. Накануне было зарегистрирован 4241 факт заражения коронавирусом - немногим менее максимума с начала эпидемии. Всего за время пандемии в Азербайджане было подтверждено 413 986 случаев заражения, 358 230 человек выздоровели, 5 512 заболевших умерли.

С 18 января в стране проводится вакцинация населения от коронавируса. По данным на 28 июля, всего в республике вакцинированы 3,99 млн человек - порядка 40% населения Азербайджана. При этом более 2,6 млн человек уже получили обе дозы вакцины. Вакцинация проводится препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, российским "Спутником V", а также Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и Pfizer.