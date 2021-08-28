Кузнецова: родительский контроль поможет добиться реализации закона о школьном питании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что родительский контроль поможет добиться качественной реализации закона о школьном питании. Об этом она заявила в субботу в ходе Общероссийского родительского собрания.

"Наши данные, которые мы собирали вместе с родителями, по многим регионам расходились с официальными данными ведомств. Мы в итоге вместе с Минпросвещения, надзорными ведомствами, руководством регионов устраняли эти нарушения. И мы поняли одну важную вещь: без родительского чуткого, внимательного контроля мы можем очень серьезно упустить эту тему [реализацию качественного питания в школах]", - сказала Кузнецова.

По ее словам, совместный с родителями мониторинг позволил добиться исполнения закона о горячем питании детей начальных классов на местах. "Мы увидели, что без обратной связи от родителей мы будем добиваться результата дольше. Без "родительского слова" здесь сложнее понять, что на самом деле происходит, решать возникающие проблемы в оперативном режиме", - отметила детский омбудсмен.

Ранее активисты партии "Единая Россия" приняли участие в мониторинге по реализации закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Кроме того, партия предложила учитывать строительство пищеблоков при реализации программы капитального ремонта школ.

Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина и в совместной работе с партией "Единая Россия" скорректировало программу по капитальному ремонту школ, с 2022 года планируется ежегодно ремонтировать порядка 1,5 тыс. зданий образовательных организаций. Вопрос капремонта школ ранее поднял президент в ходе съезда партии "Единая Россия". По его словам, в таком ремонте нуждаются порядка 10% школ в РФ.