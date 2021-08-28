В Петербурге в "Экспофоруме" открылась ярмарка "Агрорусь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших в России ежегодных аграрных ярмарок "Агрорусь" открылась в субботу в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

"Ярмарка открылась сегодня в "Экспофоруме", для участников ярмарки оборудовано более 260 торговых мест, где фермерские хозяйства представили ассортимент своей продукции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ярмарки.

В ярмарке принимают участие фермерские хозяйства более чем из 30 регионов России, которые представили для посетителей мед, грибы, рыбу, мясо- и молочные продукты. В пресс-службе также отметили, что на ярмарке открыт пункт вакцинации от коронавируса для участников и посетителей мероприятия и организована развлекательная программа.

Помимо продажи товаров сельхозпроизводителей, программа мероприятий также предусматривает проведение деловых переговоров между участниками агробизнеса, а также мастер-классов, конференций и семинаров для владельцев агрохолдингов, сельскохозяйственных кооперативов, садово-огороднических и личных подсобных хозяйств.

"Агрорусь" в этом году проводится в 30-й раз. Мероприятие, которое завершится 5 сентября, является единственной в стране выставкой-ярмаркой в сфере сельского хозяйства, признанной Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) и Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ). Целями проведения ярмарки является содействие развитию малых хозяйств и предприятий, а также обмен опытом между участниками агробизнеса.