Калужская и Белгородская области договорились сотрудничать в борьбе с онкозаболеваниями

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения по профилю онкология заключили в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша и исполняющий обязанности главы Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

"Главы субъектов подписали соглашение между правительством Белгородской области и администрацией Калужской области о сотрудничестве и межрегиональном взаимодействии в отрасли "Здравоохранение" при оказании медицинской помощи по профилю онкология", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках соглашения будет сформирована эффективная схему межрегионального взаимодействия медучреждений, позволяющая предоставлять пациентам обеих сторон своевременную, качественную высокотехнологичную помощь, а также обучать медицинский персонал, обмениваться лечебно-диагностическим опытом.

"В Обнинске Калужской области есть уникальный медицинский центр, который на сегодня является одним из лучших в части лечения онкологии. И, конечно, мы хотим, чтобы наши врачи получили дополнительный уровень компетенций, мы хотим посмотреть практики, изучить лечебные программы, которые можно было бы адаптировать на территории Белгородской области, и все это, с моей точки зрения, позволит в ближайшее время получить позитивный результат в части борьбы с онкозаболеваниями", - сказал ТАСС Гладков.

В свою очередь Шапша отметил, что реализация соглашения начнется уже в самые ближайшие дни. "К нам в Обнинск, где мы планируем создавать технологическую долину - Парк атомных и медицинских технологий - уже на следующей неделе приедут белгородские врачи для получения опыта и дополнительных компетенций", - сообщил ТАСС Шапша.