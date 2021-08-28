Мультимедийный фонтан за 82 млн рублей открыли в центре Калуги в честь 650-летия города

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Открытие мультимедийного светодинамического фонтана состоялось в субботу в парке театра юного зрителя в Калуге. Мероприятие стало кульминацией праздничной программы, посвященной 650-летию города, а сам фонтан обошелся в 82 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Какой юбилей без подарков! И сегодня здесь, в центре Калуги, этот замечательный фонтан появился благодаря огромной работе многих и многих людей. Это [сенатор] Анатолий Викторович Артамонов и команда Сбербанка. Я думаю, что это замечательный подарок для всех!", - сказал на церемонии открытия фонтана губернатор Владислав Шапша.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, проект реализован при поддержке Сбербанка, его стоимость составила 82 млн рублей. В свою очередь вице-президент Сбербанка Кирилл Брель, также присутствовавший на открытии, выразил надежду, что фонтан станет центром притяжения для жителей города и туристов.

"Умный фонтан" оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением, а также видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь. Благодаря девяти гидравлическим группам фонтан способен работать в нескольких режимах. Жители Калужской области выбрали его сами по итогам голосования.

Официальным годом основания Калуги считается 1371 год, когда город был впервые упомянут в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные же торжества прошли сегодня. В их числе большой Космический марафон, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, авиационные гонки на кубок Гагарина, карнавал, закладка сиреневой аллеи.