Организаторы предложили отменить концерт с выступлением лидера Rammstein

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Организаторы музыкального концерта с выступлением солиста группы Rammstein Тиллем Линдеманном в Твери предложили его отменить и закрыть подготовленную для этого площадку. Об этом сообщил его организатор Максим Ларин.

"Мы предлагаем площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Линдеманна, закрыть и не проводить там праздника вообще", - сказал он, добавив, что репетиция группы Rammstein не состоялась.

Ларин добавил, что есть территория вокруг холдинга, на которой организаторами будут поставлены шатры и будут детские мероприятия. Кроме того, установлена вторая сцена для выступления тверских музыкантов. "Я очень сожалею. Фестиваль в полном объеме, как мы старались организовать, у нас не получается", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что солисту группы Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем в Твери, организованным руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего выступления на музыкальном фестивале в Твери.

В свою очередь сам организатор фестиваля сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна пока не проводилась.