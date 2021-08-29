Более 400 человек чистили склоны Эльбруса от мусора в рамках акции "Чистая гора"

НАЛЬЧИК, 29 августа. /ТАСС/. Более 400 человек из разных регионов РФ приняли участие в экологической акции по уборке мусора на склонах Эльбруса "Чистая гора - 2021", сообщило Министерство курортов и туризма КБР в Instagram.

"Чистая гора - 2021" состоялась. <...> Были очищены трассы - от станции "Мир" до станции "Гара-Баши". Всего работали свыше 400 волонтеров. Это были жители республики и представители других регионов РФ", - говорится в сообщении.

В акции также приняли участие коллектив министерства, сотрудники санатория "Грушевая роща", а также представители курорта.

Уборка мусора со склонов горы проходит с 2018 года. Экологическая акция "Чистая гора" ведется при поддержке Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. В 2020 году убрать мусор со склонов Эльбруса на курорт приехали 320 человек из КБР, Ставропольского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Тогда участники собрали порядка 50 тонн мусора.

Эльбрус - самая высокая гора Европы и одна из точек на карте мирового альпинизма, входит в список "Семи вершин" - высочайших пиков шести континентов, которые стремятся покорить профессиональные альпинисты. Также Эльбрус популярен среди начинающих спортсменов. Ежегодно здесь проходит массовое восхождение Федерации альпинизма России "Эльбрусиада", альпинистская гонка мирового уровня Red Fox Elbrus Race, трейлы "Альпиндустрии" ElbrusRace, соревнования по спортивному ориентированию.