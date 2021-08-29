{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: проблемы с дыханием после ковида могут наблюдаться в течение нескольких месяцев

Время восстановления зависит в том числе от тяжести заболевания, физического состояния организма человека и наличия сопутствующих заболеваний

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Проблемы с дыханием после перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых граждан могут наблюдаться в течение нескольких месяцев, сообщила ТАСС профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев", - сказала она.

Пшеничная добавила, что время восстановления зависит в том числе от тяжести заболевания, физического состояния организма человека, наличия сопутствующих заболеваний, а также объема и регулярности реабилитационных мероприятий, направленных на устранения последствий перенесенного ковида.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что коронавирус больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО 1 сентября
До конца августа жителей округа ожидает температура в диапазоне 20-25 градусов тепла
Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО 1 сентября
Читать полностью