Эксперт: проблемы с дыханием после ковида могут наблюдаться в течение нескольких месяцев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Проблемы с дыханием после перенесенной коронавирусной инфекции у некоторых граждан могут наблюдаться в течение нескольких месяцев, сообщила ТАСС профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев", - сказала она.

Пшеничная добавила, что время восстановления зависит в том числе от тяжести заболевания, физического состояния организма человека, наличия сопутствующих заболеваний, а также объема и регулярности реабилитационных мероприятий, направленных на устранения последствий перенесенного ковида.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что коронавирус больше всего сказывается на работе сердца и легких, особенно если речь идет о тяжелой форме заболевания.