Воробьев заявил, что школы Подмосковья готовы к началу учебного года в очном режиме

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Все школы в Московской области готовы к началу учебного года в очном формате. На каждом входе в учебное заведение организуют контроль температуры, об этом в воскресенье рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Все штатно, все готово. Все идет по плану, и я надеюсь, что ничто не помешает начать нам учебный год очно. На каждом входе в школах мы ставим контроль температуры, чтобы ребята тоже знали, что в школу надо прийти здоровым и грызть гранит науки", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут в школах Подмосковья в очном режиме и на открытом воздухе. Кроме того, 1 сентября на территории области открываются 1 260 школ, почти 1 400 детских садов, 40 колледжей и пять вузов.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего в области выявили 418 904 случая заражения, выздоровели 358 314 человек, умерли 7 709.