МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, отметив, что эта отрасль вносит весомый вклад в укрепление энергетического и индустриального потенциала страны. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Этот праздник был учрежден в знак огромного, искреннего уважения к людям, работающим в угольной промышленности, их нелегкому, самоотверженному труду. Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества - выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка", - говорится в тексте.

Глава государства также подчеркнул, что угольная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии российских регионов.

"Уверен, что и впредь вы будете трудиться на совесть, добиваться серьезных производственных успехов на благо отечества и нашего народа", - приводятся в сообщении слова президента.

День шахтера был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, отмечается в последнее воскресенье августа.