Сотрудника казанского IT-парка заменили на робота

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Робот от компании - резидента "Сколково" будет встречать посетителей казанского IT-парка, помогая им с навигацией и консультируя по интересующим вопросам, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В казанском IT-парке робот заменит сотрудника. В его основные обязанности будет входить помощь в навигации по технопарку, ответы на вопросы об инфраструктуре и информирование об активностях и мероприятиях технопарка. Специально для данного проекта инженеры компании совместно с представителями технопарка разработали лингвистическую базу и специальный интерфейс, куда загрузили информацию о всех компаниях-резидентах, обо всех инфраструктурных объектах и о предстоящих мероприятиях центра", - рассказал собеседник агентства.

Робот приступит к выполнению своих обязанностей с 1 сентября. Организаторы технопарка планировали "трудоустроить" робота еще в начале года, но такая возможность появилась только сейчас, благодаря тому, что резидентов IT-парка перевели на удаленную систему и у сотрудников появилось время на организацию работы робота. По словам организаторов, "Промобот" раскрывается в технопарке с двух сторон, являясь одновременно примером российского стартапа и выполняя необходимую для жизнедеятельности парка работу.

Компанию "Промобот" основали в 2015 году в Перми. С того же года компания является резидентом "Сколково". Фирма производит автономных сервисных роботов в Европе. Они используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.