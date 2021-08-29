Кравцов заявил, что колледжи Башкирии будут сотрудничать с учебным центром Ростеха в Уфе

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Средние профессиональные образовательные учреждения Башкирии наладят тесное взаимодействие с производственно-учебным центром госкорпорации "Ростех" на базе завода ОДК-УМПО в Уфе. Это позволит состыковать обучение и реальное производство, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов в воскресенье после посещения центра.

"Мы со следующего года организуем большой проект "Профессионалитет", который как раз позволит соединить колледжи с реальным производством, и с главой [Республики Башкортостан Радием Хабировым] мы договорились о том, что между колледжами республики и центром подготовки УМПО будет тесное взаимодействие. В целом по стране мы уже определили ряд ведущих отраслей, в том числе и авиационную отрасль, для участия в программе "Профессионалитет", и как раз мы соединим реальное производство с колледжами, сократим сроки обучения и по завершении обучения в колледже выпускник уже будет готов работать на том или ином производстве", - сообщил Кравцов.

По его словам, данную модель подготовки специалистов предполагается тиражировать по всей стране для развития системы профессионального образования. Также министр дал высокую оценку учебному центру и уровню его оснащения. В год отсюда будут выпускаться 1,2 тыс. человек высококвалифицированного персонала, которые поступят на работу на предприятия госкорпорации в регионе, пояснил управляющий директор ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко.

Как сообщал ТАСС, в центре предусмотрено несколько программ обучения - повышение квалификации, переподготовка, дополнительное профобразование, полная программа профессионального обучения и полная программа среднего профессионального образования. Преподаватели центра прошли стажировку, в том числе за рубежом, обучение строится по принципу - 30% - теория, 70% - практика.