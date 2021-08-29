Финал Всероссийского цеха креативных индустрий пройдет в сентябре 2022 года в Красногорске

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Финал проекта Всероссийский цех креативных индустрий "Город А", участники которого будут представлять свои города творческими номерами, пройдет в сентябре 2022 года в Красногорске Московской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Всероссийский цех креативных индустрий "Город А", учредитель АНО "Новый город" Михаил Иванов.

"Финал [проекта Всероссийский цех креативных индустрий "Город А"] с участием лучших команд из регионов России и стран СНГ, состоится в Московской области в сентябре 2022 года", - сказал Иванов в кулуарах Российской креативной недели.

"Город А" в новом формате стартует с регионального этапа "Юг" в Новороссийске, планируется, что в нем примут участие команды из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Его участники должны будут создать номер, соединив минимум пять творческих направлений, таких как кино, музыка, архитектура, мода и так далее, и представить город, откуда приехали в течение шести минут. "Эти творческие номера по форме напоминают открытие Олимпиады или любого крупного события, в которых коллаборируются музыка, танец, мода, спорт, архитектура, видео-контент", - добавил Иванов.

В качестве жюри выступят руководители федеральной власти, представители креативной индустрии, артисты, известные деятели культуры. К каждой команде будет представлен звездный наставник. "Тут уже такая конкурсная движуха, борьба, именно городов со звездными наставниками, и среди них выбирается город-победитель", - сказал руководитель проекта.

Новый формат проекта включает в себя еще два крупных блока: презентация своих достижений и стартапов в сфере креативного творчества из всех регионов страны, демонстрация, обмен опытом и возможность найти потенциальных инвесторов, продюсеров для дальнейшей монетизации своих проектов - чтобы креативное творчество стало индустрией и внесло вклад в развитие креативной экономики региона и страны.

Проект "Город А" начался в 2018 году как конкурс искусств на региональном уровне в Московской области. Главной задачей проекта было рассказать о городах, их туристической привлекательности, исторической значимости сначала на территории Московской области. Это позволило привлечь в эти города туристический поток, развить новые творческие направления. Проект реализуется при поддержке "Роскультцентр", АНО "Россия - страна возможностей", "Росмолодежь", "Россотрудничество", "Арт-Таврида", Министерства культуры Московской области. "Одно из главных условий при создании творческих номеров - это синтез не менее пяти творческих успехов креативных направлений, спорта и субкультур.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов и Правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.