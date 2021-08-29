В Минобрнауки не против идеи постоянно проводить финалы чемпионата WorldSkills в Уфе

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования допускает возможность проведения нацфиналов чемпионата WorldSkills в Уфе на постоянной основе. Об этом в воскресенье сообщил заместитель главы Минобрнауки РФ Айрат Гатиятов.

"То предложение, которое вы сказали - сделать Уфу домом WorldSkills - почему нет?" - сказал он на церемонии закрытия IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), обращаясь к главе Башкирии Радию Хабирову.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов также отметил, что министерство обсуждает такой вариант с руководством Башкортостана. "Мы с главой (Башкирии Радием Хабировым) обсуждали возможность проведения чемпионата в республике Башкортостан, в Уфе, на базе той инфраструктуры, которая создана в рамках национального чемпионата. Вопрос непростой, но вроде решаемый", - заявил он журналистам перед церемонией закрытия чемпионата WorldSkills.

Ранее глава Башкортостана предложил выбрать Уфу в качестве постоянной площадки для проведения нацфиналов чемпионата WorldSkills. По его словам, Петербург - это Санкт-Петербургский экономический форум, Екатеринбург - это "Иннопром", республика Татарстан - KazanSummit, "и только у Башкортостана ничего нет".

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) прошел в Уфе с 26 по 28 августа, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России и почти 2 тыс. экспертов. Первенство проходило в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив.