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Байден заявил, что ураган "Ида" нанесет серьезный ущерб в южных штатах

Президент США подчеркнул, как только шторм пройдет, будут брошены все силы в стране на спасательные и восстановительные работы

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Власти США ожидают, что в южных штатах страны из-за урагана "Ида" будут серьезные разрушения, однако на восстановительные работы выделят все необходимые ресурсы. Об этом заявил в воскресенье американский президент США Джо Байден в штаб-квартире Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США.

"Я хочу снова подчеркнуть, что это будет разрушительный, разрушительный ураган, опасный для жизни шторм", - констатировал глава администрации США, выступление которого транслировали на сайте Белого дома. "Как только шторм пройдет, мы бросим все силы в стране на спасательные и восстановительные работы", - отметил он.

Байден сообщил, что связывался с губернаторами американских штатов Алабама, Луизиана и Миссисипи. "Они знают, что федеральное правительство в качестве поддержки выделит все необходимые ресурсы", - добавил американский лидер.

Ранее в воскресенье ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. Это уже привело к массовым перебоям в электроснабжении в штате.

Теги
СШАТайфуны и ураганыБайден, Джо
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