Площадь лесных пожаров в России превысила 8 млн га

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах России превысила 8 млн га в настоящее время. Примерно 10-15% деревьев на этой территории погибли, сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников в понедельник в интервью газете "Известия".

"Этот сезон - один из самых сложных за всю историю наблюдений. Площадь пожаров превысила 8 млн га. Наиболее напряженная ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области. По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше", - рассказал глава Рослесхоза.

Он также уточнил, что на этой площади погибло примерно 10-15% деревьев.

"После того как с пожарами будет покончено, мы обследуем все пострадавшие площади, посмотрим, сколько деревьев погибло и сколько выжило. После этого будем считать ущерб", - добавил Советников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.