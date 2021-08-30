Переменная облачность, дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 30 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переменная облачность с небольшим дождем и до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до 26 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.