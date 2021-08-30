В ближнем Подмосковье заработали пять из 15 новых станций контроля воздуха

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пятнадцать станций контроля загрязнения воздуха установили в ближнем Подмосковье, из них пять приступили к работе, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. В эксплуатацию уже введены пять из них, остальные начнут работать в ближайшее время", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что новые станции позволят обеспечить контроль качества воздуха и своевременно выявлять загрязнения, которые могут оказать негативное влияние на обстановку в столице. "Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды", - подчеркнул Бирюков.

По его словам, современные станции контроля воздуха отличает повышенная надежность. "Каждый объект оснащен новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода. Они способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 120 веществ в воздухе.