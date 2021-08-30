В медучреждения Москвы закупили 25 новых аппаратов ЭКМО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы закупили 25 высокотехнологичных аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для помощи пациентам с острой дыхательной и сердечной недостаточностью, в том числе для лечения пациентов с осложнениями COVID-19. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Использование врачами систем вспомогательного кровообращения помогает спасать жизни пациентам в самых тяжелых ситуациях. Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи. Аппараты ЭКМО - это оборудование экстра-класса, применять которое могут только специалисты самой высокой подготовки в редких ситуациях. И в Москве пациенты по показаниям всегда могут рассчитывать на такую помощь", - сказала Ракова.

По ее словам, 17 аппаратов ЭКМО поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров десяти городских больниц: им. И. В. Давыдовского, им. С. С. Юдина, им. Н. И. Пирогова, им. Ф. И. Иноземцева, им. В. В. Вересаева, им. О. М. Филатова, им. С. П. Боткина, им. М. П. Кончаловского, им. В. М. Буянова, а также НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Новые системы вспомогательного кровообращения также поступили в стационары, целиком перепрофилированные для оказания помощи пациентам с COVID-19, в числе которых медицинский комплекс в Коммунарке и городская клиническая больница №52.

Скоро новое оборудование начнет работу не только в стационарах, но и в двух реанимационных автомобилях Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Уточняется, что такая система спасения демонстрирует высокие результаты, и в Москве есть все необходимые ресурсы для осуществления такой помощи на постоянной основе. Теперь в автомобилях, укомплектованных аппаратами ЭКМО, возможно проведение сложных реанимационных процедур по пути в больницу. Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении.

"С помощью аппаратов ЭКМО у пациентов создается искусственная циркуляция крови, в процессе чего из нее удаляется углекислый газ и происходит насыщение кислородом. Пока аппарат выполняет функцию легких, организм не тратит на это свои ресурсы, и врачи имеют возможность сфокусироваться на основном заболевании. Выполнять подключение пациента к аппарату и контролировать его состояние может только высокоспециализированная бригада по исключительным показаниям. Из-за редкости применения имеющиеся аппараты ЭКМО полностью покрывают потребность всего мегаполиса", - уточнила Ракова.

В Москве создана и успешно работает сосудистая сеть на базе 27 многопрофильных стационаров. Это специализированные отделения, предназначенные для оказания экстренной и плановой помощи пациентам в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома. Они оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе ангиографическими установками.