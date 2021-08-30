В Узбекистан доставили еще одну партию второго компонента "Спутника V"

ТАШКЕНТ, 30 августа. /ТАСС/. Узбекистан получил еще одну партию второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"В Узбекистан доставлено еще 90 тыс. доз второго компонента российской вакцины "Спутник V", всего же в республику уже доставлено 460 тыс. доз этого препарата", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, нынешняя партия "Спутника V" будет использована для вакцинирования граждан, получивших первый компонент препарата.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии компании AstraZeneca, вакцина фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек полностью вакцинированы 1 729 454 жителя, первый компонент одной из вакцин получили почти 9,5 млн человек.

Всего в Узбекистане зафиксировано 154 844 случая заражения коронавирусом, 147 243 пациента (95%) выздоровели, 1 070 умерли.