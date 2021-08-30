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Власти Приамурья распределили между муниципалитетами 500 млн рублей на социальную сферу

На эти средства планируют привести в порядок школьные стадионы и спортплощадки, сделать освещение или обустроить зону отдыха

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области распределили между муниципальными образованиями 500 млн рублей, которые по поручению заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева выделены региону. Средства направлены на социальные объекты, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Распоряжение о распределении 500 млн рублей уже подписано. Выделенные средства доведены до муниципальных образований. В рамках дотации муниципалитеты смогут организовать работу на социально значимых объектах на своих территориях, где-то привести в порядок школьные стадионы и спортплощадки, сделать освещение или обустроить зону отдыха", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Так, на сферу образования выделено более 131 млн рублей. В планах региона приобрести игровые комплексы и игровое оборудование для детских садов, а также благоустроить пришкольные территории. Сто два миллиона рублей пойдет на приобретение медицинского оборудования, которое необходимо больницам и поликлиникам для качественного оказания медицинской помощи.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАмурская область
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