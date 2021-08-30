Новосибирские власти подсчитали, сколько школ области нуждаются в капитальном ремонте

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Около четверти школ - 250 из 976 - в Новосибирской области нуждаются в проведении работ по капитальному ремонту. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"По нашим подсчетам таких школ у нас около 250, и, естественно, мы сейчас, когда получим окончательные документы на то, какой перечень у нас будет в финале рассмотрения в этом году. Мы будем бороться за то, чтобы увеличить этот список, чтобы максимально туда включить то количество образовательных организаций, которые у нас под этот статус попадают", - сказал Федорчук, добавив, что в федеральную программу капремонта школ попали только 55 учреждений.

Он пояснил, что заявка региона на участие в программе находится на рассмотрении, в середине сентября региональные власти получат информацию о том, как федеральное финансирование будет распределено по годам.

Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, расчетная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей. Здания в восьми школах из 55 отнесены к категории аварийных. Четыре школы из заявленных Минобразования региона подлежат сносу, расчетная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 млрд рублей.