В Москве пройдет технологический конкурс SaaS Factory

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский инновационный кластер проведет в столице технологический конкурс SaaS Factory. Для участников предусмотрено несколько направлений и каждое из них связано с технологией SaaS - облачным решением для использования программ без установки на компьютер, сообщает в понедельник официальный портал мэра и правительства города.

"Авторы лучших проектов получат финансирование от партнеров конкурса. Подать заявку можно на онлайн-платформе кластера до 24 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Как отметила вице-мэр столицы Наталья Сергунина, для предпринимателей участие в конкурсе - возможность привлечь внимание крупных игроков рынка, получить инвестиции, запустить пилотное тестирование и впоследствии масштабировать свой проект. А корпорации-партнеры могут найти подходящие под их задачи инновационные разработки, сказала вице-мэр, слова которой привел портал.

Направления конкурса

Как уточняется в сообщении, на трек Automation могут подать заявки компании, разрабатывающие системы для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.

Направление "Рекомендательные системы" предназначено для разработчиков, которые занимаются визуализацией данных, чат-ботами и голосовыми ассистентами. AR/VR - для тех, кто разрабатывает виртуальные прототипы и конфигураторы, а EDTech - для образовательных проектов и электронных курсов.

Еще одно направление - "Кибербезопасность" к нему приглашают присоединиться компании, отвечающие за защиту ИТ-инфраструктуры, цифровую безопасность, обработку и хранение персональных данных.

Направление IoT - для тех, кто работает с технологиями машинного зрения, цифровыми двойниками, носимыми устройствами и системами контроля персонала.

Компаниям, которые создают решения для организации сообществ разных социальных групп, подойдет направление Community services, а для стартапов, специализирующихся на технологиях кадровой аналитики, автоматизации HR-задач и повышении продуктивности - HRTech.

По данным портала, конкурсантам нужно представить готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт), а также обладать компетенциями в создании технологий и управлении бизнесом. Основатели стартапов будут лично принимать участие в программе, а их компании станут участниками Московского инновационного кластера.