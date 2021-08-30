Более 22 тыс. туристов вакцинировались на Кубани с начала года

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Более 22 тыс. жителей других регионов вакцинировались от коронавируса с начала 2021 года в Краснодарском крае. С начала августа, когда заселять в отели региона начали только вакцинированных туристов, или тех, кто готов сделать прививку, иммунизацию прошли 500 человек, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
"По данным, которые нам предоставляет Минздрав Краснодарского края, за первые недели августа 500 человек вакцинированы. В целом с начала года, также по данным министерства здравоохранения, уже более 22 тыс. жителей других регионов у нас вакцинировались, с учетом того, что мы и дополнительные места развернули, где могут прививаться люди, в том числе и в крупных отелях", - сказал Руппель.
Он уточнил, что по данным на конец августа, порядка 65% туристов приезжают в регион уже вакцинированными, 25% - это дети до 14 лет, к которым требования о вакцинации не применяются, еще около 8-9% - люди, которые уже переболели коронавирусом или те, у кого есть медотвод. Остальные 1-2% - граждане которые не привились и берут на себя обязательства вакцинироваться на территории края.
С августа при заселении в отели, гостиницы и санатории Краснодарского края гостям необходимо предъявить медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам также заселяют гостей при условии их добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня заселения. Требования о наличии ПЦР-теста не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или медицинский документ о перенесенном заболевании.
Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который сняли1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.