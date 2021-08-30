Более 22 тыс. туристов вакцинировались на Кубани с начала года

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Более 22 тыс. жителей других регионов вакцинировались от коронавируса с начала 2021 года в Краснодарском крае. С начала августа, когда заселять в отели региона начали только вакцинированных туристов, или тех, кто готов сделать прививку, иммунизацию прошли 500 человек, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"По данным, которые нам предоставляет Минздрав Краснодарского края, за первые недели августа 500 человек вакцинированы. В целом с начала года, также по данным министерства здравоохранения, уже более 22 тыс. жителей других регионов у нас вакцинировались, с учетом того, что мы и дополнительные места развернули, где могут прививаться люди, в том числе и в крупных отелях", - сказал Руппель.

Он уточнил, что по данным на конец августа, порядка 65% туристов приезжают в регион уже вакцинированными, 25% - это дети до 14 лет, к которым требования о вакцинации не применяются, еще около 8-9% - люди, которые уже переболели коронавирусом или те, у кого есть медотвод. Остальные 1-2% - граждане которые не привились и берут на себя обязательства вакцинироваться на территории края.