Уголовное дело возбудили на Сахалине по факту сноса памятника Гагарину

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту сноса памятника Юрию Гагарину в городе Невельске на юге Сахалина, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что корпорация Роскосмос потребовала разъяснений от сахалинских властей по поводу сноса памятника. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Telegram-канале написал, что также потребует восстановить памятник.

"Следственным органом возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия <...>). Ход расследования находится на контроле Невельской городской прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.

В начале августа в Telegram-каналах появились фотографии снесенного памятника Юрию Гагарину в городе Невельске. Изображения сопровождались информацией о том, что на его месте появится автозаправка. В прокуратуре сообщили, что снос был произведен по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа. В отношении него заведено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство"). Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №8 по Невельскому городскому округу.