Останки 38 воинов, павших в годы войны, захоронили под Ростовом

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 30 августа. /ТАСС/. Останки 38 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, захоронили на Аллее Памяти мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

Память павших почтили губернатор Ростовской области Василий Голубев, спикер регионального парламента Александр Ищенко участники поисковых отрядов, военнослужащие. В церемонии также приняла участие уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Более 180 останков подняты нашими поисковиками в текущем году на территории Ростовской области, 38 из них сегодня будут перезахоронены на Аллее Памяти... Несомненно , память о воинах, которые воевали за освобождение нашей страны, останется в памяти каждого из ныне живущих", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ходе церемонии в музей "Самбекские высоты" также была передана капсула с землей из Смоленской области, где погибли солдаты двух дивизий, сформированных в Ростовской области.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области был открыт в 2020 году. В настоящее время здесь захоронены останки 413 бойцов, найденных поисковыми отрядами региона, опознаны лишь 28 из них.