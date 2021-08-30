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Детям в Перми планируют запретить посещать набережные по ночам без сопровождения взрослых

Решение только обсуждают в городской администрации

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Перми рассматривают проект постановления, который разрешает детям до 16 лет приходить ночью на пляжи, набережные и мосты только в сопровождении взрослых. Также в опубликованном на сайте городской администрации документе рассматривается запрет на посещение кальянных детям до 18 лет.

В проекте постановления расширяется перечень мест, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. В этот список добавили кальянные, а также места, где продают только никотиносодержащую продукцию.

Также расширяется перечень мест, в которых детям до 16 лет запретили находиться по ночам без сопровождения родителей или других законных представителей. В список вошли "водоемы, организованные места массового отдыха у воды, берега рек, набережные, мосты".

Проект постановления находится на стадии обсуждения.

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