Организаторы "Тавриды.АРТ" намерены ввести на фестивале беспредецентные антиковидные меры

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября, намерены ввести на его площадке строжайшие антиковидные меры и рассчитывают, что их применение в будущем позволит безопасно проводить массовые мероприятия в период пандемии, а также будет способствовать восстановлению ивент-индустрии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе мероприятия.

"Весь сезон, начиная с мая нынешнего года, мы вместе со специалистами тестировали меры, которые в будущем позволят безопасно проводить массовые мероприятия в новых условиях распространения коронавирусной инфекции. Фестиваль с беспрецедентным антиковидным сопровождением - финальная точка в этой работе. Надеемся, что наш пример позволит открыть дорогу к восстановлению нормальной работы всей ивент-индустрии", - приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера "Таврида" Сергея Першина.

Он также сообщил, что по итогам фестиваля будут подготовлены рекомендации по применению антиковидных мер для организаторов других массовых событий.

Участники должны будут сдать ПЦР-тесты дважды: в регионах своего проживания не ранее чем за двое суток до прибытия на площадку фестиваля, а также в аэропорту Симферополя или непосредственно перед входом на территорию фестиваля. Они также не должны покидать площадку все дни фестиваля. В местах большого скопления людей на площадке фестиваля будет действовать масочный режим; участники будут проходить термометрию как минимум трижды в день, сотрудники - минимум пять раз в день.

При расселении будет использована специальная кластерная система, что позволит локально купировать заболевание, в случае если будет выявлен зараженный. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которую процитировали в пресс-службе мероприятия, к настоящему времени вакцинированы или имеют иммунитет после перенесенного заболевания более 60% участников и 70% персонала.

Программа фестиваля

По данным пресс-службы фестиваля, в дни "Таврида.АРТ" пройдет около 320 мероприятий.

"Это будет фестиваль креативных лидеров изменений, который объединит различные аудитории: от управленцев - победителей и финалистов конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - до детей и их родителей, участников конкурса "Большая перемена". И, конечно же, на фестивале будут творцы, резиденты арт-кластера "Таврида". Будут и те, кто представляет сектор НКО, - волонтеры и добровольцы", - отмечается в сообщении.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".