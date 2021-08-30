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Пандемия COVID-19
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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве одной из лучших в стране

По словам мэра Москвы, уровень заболеваемости и госпитализаций падает ежедневно
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

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"В Москве ситуация [с коронавирусом], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Собянина, проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей. "Поэтому максимально надо быть аккуратным, во-первых. Во-вторых, впереди осенне-зимний период, будем смотреть, как ситуация будет развиваться, и принимать необходимые меры", - добавил мэр столицы.

По данным столичного оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 1 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 417 человек, на ИВЛ находятся 312. Выздоровели еще 1 839 пациентов, всего число вылечившихся увеличилось до 1 444 794. Умерли за сутки 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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