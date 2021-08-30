Проценко заявил, что опыт Югры по созданию парка санавиации будут тиражировать в регионах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 августа. /ТАСС/. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по созданию парка санавиации планируется тиражировать на другие регионы России. Об этом сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, который входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, в ходе рабочей поездки в Югру.

Как сообщил 24 августа президент РФ Владимир Путин, правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию.

"В соответствии с решением, принятом на федеральном уровне, в гражданскую авиацию будут направлены достаточно большие бюджетные средства. В этой связи можно подумать над расширением функционала санавиации в части проведения диспансеризации населения, дообследования. В этой связи опыт Югры будет максимально полезен, так как исторически санитарная авиация свое развитие начала именно отсюда. Планируется тиражировать опыт региона", - сказал Проценко.

Губернатор региона Наталья Комарова в ходе рабочей встречи с главным врачом отметила, что у Югры также есть опыт по созданию плавклиники на базе теплохода "Николай Пирогов" для оказания медицинской помощи в отдаленных районах. "Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи", - уточнила она.

Глава региона добавила, что Югра выступила с инициативой о строительстве судов такого типа.