В регионах Центральной России ожидается похолодание к 1 сентября

ТАСС, 30 августа. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха в среднем на шесть-семь градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) к 1 сентября. Так, в Брянской, Тульской, Смоленской, Ярославской и ряде других областей столбики термометров опустятся до плюс 19-22 градусов, пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным ЦГМС, в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях 31 августа температура воздуха понизится на 2-4 градуса, до плюс 23-25 градусов, в среду ожидается не выше плюс 19-22 градусов. Дожди различной интенсивности вероятны 1 сентября. "Во вторник ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза, температура ночью - плюс 12-17 градусов, днем - плюс 20-25 градусов. 1 сентября - облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части региона кратковременный дождь, местами грозы, температура днем - до плюс 21 градусов", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

Наиболее теплая, но также дождливая погода в ближайшие два дня прогнозируется в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях, где в понедельник воздух прогрелся до плюс 29-31 градуса, а в среду ожидается около плюс 23-26, местами до плюс 28 градусов. "Завтра еще будет тепло, ночью около плюс 10-15 градусов, днем - плюс 27-32 и местами небольшой дождь, 1 сентября ночью - плюс 13-18 градусов и повсеместно дожди, днем - плюс 23-28 градусов и дожди местами", - сказала дежурный синоптик Центра гидрометеорологии по Воронежской области, отметив, что со 2 сентября возможно дальнейшее понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

Влияние на погоду в ЦФО, по данным сайта Гидрометцентра России, со вторника будут оказывать атмосферные фронты циклона с центром над Белоруссией, на северо-востоке округа ночью 31 августа вероятны сильные дожди, грозы и порывы ветра до 17-18 м/с.