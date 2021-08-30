Минюст включил в перечень нежелательных четыре организации евангелистов из Литвы и Украины

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило четыре организации евангелистов из Литвы и Украины в перечень НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

Согласно перечню Минюста, в него включены международное христианское движение "Новое поколение" (Латвийская Республика), Eva g lisko kristie u bazn ca Jaun Paaudze (Евангельская христианская церковь "Новое Поколение", Латвийская Республика), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління" (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение", Украина), Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління" (Духовное учебное заведение "Международный библейский колледж "Новое Поколение", Украина).

Всего в перечень Минюста иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, включены 46 организаций.

23 августа Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ четыре организаций евангелистов из Латвии и Украины. Поводом для принятия данного решения послужило то, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Признание нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой в том числе запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений. За осуществление деятельности на территории Российской Федерации этих организаций законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.