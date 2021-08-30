В Якутии продлили до конца сентября ограничения из-за коронавируса

ТАСС, 30 августа. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в понедельник подписал указ, продлевающий введенные из-за коронавируса ограничения для населения и бизнеса. Об этом сообщается на официальном портале региона.

"Действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) продлено до 30 сентября 2021 года. На текущий момент в республике санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекцией, остается напряженной", - говорится в сообщении.

Указ, который действует с середины мая, запрещает работу дискотек, ночных клубов, игровых комнат и аттракционов. Торговым центрам и магазинам разрешено принимать посетителей с расчетом не более одного человека на 4 кв. метра, а также при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Те же требования распространяются на музеи, библиотеки, выставочные центры и зоопарки.

Кафе и рестораны могут работать лишь с 6:00 до 24:00 при загруженности залов посетителями не более 50%, при этом банкеты запрещены.

По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, за сутки выявили 143 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 48 900 случаев заражения, выписаны 41 702 человека, 1 052 пациента умерли.