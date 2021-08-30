ОНК организуют общественное наблюдение за голосованием на выборах в тюрьмах и СИЗО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общественные наблюдатели будут следить за голосованием в местах принудительного содержания граждан в ходе сентябрьских выборов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) Александр Воронцов в понедельник в ходе круглого стола "Противодействие внешнему вмешательству в выборы. Роль гражданского общества".

"В местах принудительного содержания граждан будет организован общественный контроль за голосованием. То есть там, где люди отбывают наказание по приговору суда или находятся в изоляции до вынесения приговора", - сказал Воронцов.

По его словам, эти граждане не лишены избирательных прав и имеют право голосовать на всех выборах любого уровня. "Поэтому сегодня наша комиссия поставила себе задачу - и мы ее стараемся реализовать - подготовить и направить наблюдателей в места принудительного содержания. По нашему пониманию, это должны быть профессионалы, которые знают эти учреждения и готовы осуществлять там процедуру общественного наблюдения", - сказал Воронцов.

Он уточнил, что в места принудительного содержания отправят наблюдателей из числа членов ОНК. "Это люди профессиональные, знающие свое дело и имеющие доступ в учреждения закрытого типа. Мандаты им на это дает совет Общественной палаты РФ", - сказал Воронцов.

Он напомнил, что в конце июля было подписано соглашение об организации общественного контроля за выборами между Координационным советом ОНК регионов, Координационным советом по общественному наблюдению за голосованием при Общественной палате РФ и Советом общественных палат России. По данным УФСИН, в местах принудительного содержания находятся более ста тысяч избирателей.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.