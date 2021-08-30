Запрет на массовые мероприятия на Ставрополье продлится весь сентябрь

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать на Ставрополье как минимум до 1 октября 2021 года. Праздничных мероприятий в день края в сентябре не запланировано, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии.

"По поводу дня края - мы его планировали проводить 25 сентября, он точно будет отменен. До 1 октября никаких массовых мероприятий мы в крае проводить не будем", - сказал Владимиров.

На начало осени в регионе также были запланированы молодежный фестиваль "На высоте" и фестиваль уличного искусства "Культурный код". "Фестиваль "На высоте" мы в сентябре отменили и точно не будем проводить. Думаем, что перенесем", - отметил глава региона.

Фестиваль "Культурный код" в Солнечнодольске, куда должны были приехать художники из 19 стран мира, пока перенесен. "Подготавливаем все для проведения фестиваля, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая сложится в сентябре. До 20 сентября мы точно скажем о формате проведения фестиваля. Возможно, привезем художников, проведем фестиваль без крупных общественно-массовых мероприятий", - добавил губернатор.