Швейцария отказалась экстрадировать в РФ российского предпринимателя

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральное управление юстиции Швейцарии ответило отказом на просьбу России об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина, арестованного в марте по запросу США и находящегося с тех пор в тюрьме швейцарского города Сьон. Как сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель этого ведомства Инггрид Райзер, мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенное в российском запросе о выдаче не является наказуемым в Швейцарии.

По словам Райзер, управление юстиции 7 апреля получило из России просьбу о выдаче Клюшина, который 21 марта был задержан в аэропорту города Сьон. "Факты, перечисленные в этом запросе, не являются наказуемыми по швейцарскому законодательству", - пояснила она. В этой связи швейцарское ведомство "информировало российские власти 12 августа 2021 года о том, что просьба отклонена". Официальный представитель не уточнила, о каких конкретно фактах говорилось в российской просьбе об экстрадиции. Однако, как утверждает швейцарская газета Matin Dimanche, речь шла о "подозрениях в экономических преступлениях".

Адвокат россиянина Оливер Сирик заявил ранее в интервью этому изданию, что США добиваются выдачи Клюшина по политическим мотивам. По данным Matin Dimanche, россиянин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства. По словам Сирика, Клюшин "знает стратегические государственные секреты" и "США устроили ему ловушку в Швейцарии".

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Россиянину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь свое слово должен сказать швейцарский суд.

По мнению адвоката, в случае с Клюшиным США "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера. По словам Сирика, обвинения, основанные на общем праве, не могут быть предлогом для выдачи россиянина Соединенным Штатам.