{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Швейцария отказалась экстрадировать в РФ российского предпринимателя

Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенное в российском запросе о выдаче не является наказуемым в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральное управление юстиции Швейцарии ответило отказом на просьбу России об экстрадиции российского предпринимателя Владислава Клюшина, арестованного в марте по запросу США и находящегося с тех пор в тюрьме швейцарского города Сьон. Как сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель этого ведомства Инггрид Райзер, мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенное в российском запросе о выдаче не является наказуемым в Швейцарии.

По словам Райзер, управление юстиции 7 апреля получило из России просьбу о выдаче Клюшина, который 21 марта был задержан в аэропорту города Сьон. "Факты, перечисленные в этом запросе, не являются наказуемыми по швейцарскому законодательству", - пояснила она. В этой связи швейцарское ведомство "информировало российские власти 12 августа 2021 года о том, что просьба отклонена". Официальный представитель не уточнила, о каких конкретно фактах говорилось в российской просьбе об экстрадиции. Однако, как утверждает швейцарская газета Matin Dimanche, речь шла о "подозрениях в экономических преступлениях".

Адвокат россиянина Оливер Сирик заявил ранее в интервью этому изданию, что США добиваются выдачи Клюшина по политическим мотивам. По данным Matin Dimanche, россиянин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства. По словам Сирика, Клюшин "знает стратегические государственные секреты" и "США устроили ему ловушку в Швейцарии".

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Россиянину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь свое слово должен сказать швейцарский суд.

По мнению адвоката, в случае с Клюшиным США "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера. По словам Сирика, обвинения, основанные на общем праве, не могут быть предлогом для выдачи россиянина Соединенным Штатам.

Теги
РоссияШвейцария
Смена власти в Афганистане
ООН впервые направила медицинскую помощь в Афганистан после смены власти в стране
Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", доставило в аэропорт города Мазари-Шариф более 12 тонн грузов
Читать полностью