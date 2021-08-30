Международный фестиваль Intervals 2021 в Нижнем Новгороде собрал свыше 80 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Более 80 тысяч человек посетили Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2021 в Нижнем Новгороде, еще почти 1,2 млн интернет-пользователей присоединились к программе в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник АНО "Центр 800".

"Международный фестиваль медиаискусства Intervals 2021 прошел в Нижнем Новгороде. Его посетили более 80 тыс. человек. <…> Образовательная программа в офлайн- и онлайн-формате с участием медиахудожников, известных представителей медиаарта, организаторов и кураторов крупнейших событий мультимедиа-индустрии прошла 28 и 29 августа и состояла из трех частей: лекционной (центр "Высота"), профессиональной (офис студии dreamlaser) и блока с опен-токами (Кинофактура, Нижполиграф). Ее увидели 1 193 227 уникальных онлайн-пользователей", - отмечается в сообщении.

В качестве локаций были задействованы фасады и внутренние пространства архитектурных объектов Нижнего Новгорода, где были представлены инсталляции ключевых российских и мировых представителей медиаарта. В их числе проекционные инсталляции на фасаде главного ярмарочного дома, на внутреннем фасаде Никольской башни нижегородского Кремля и на втором этаже Красных казарм, видеомэппинги на фасаде бывшей фабрики "Маяк". Маршрут выставки позволил зрителям посетить все инсталляции и архитектурные объекты в течение трех дней фестиваля с соблюдением всех мер безопасности. Музыкальная программа фестиваля включала AV-перфоманс Overlogic от студии Stain 27 августа и AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak (Франция) 28 августа.

"Фестиваль Intervals за несколько лет вошел в культурный код города и, конечно, был одним из самых ожидаемых мероприятий событийной программы 800-летия. Очень важно, что в 2021 году локациями фестиваля стали обновленные к юбилею пространства. Благодаря такому зрелищному событию жители города смогли оценить и уровень благоустройства. У нас большие планы на развитие фестиваля в городе, благодаря которому Нижний Новгород становится более значимой точкой на мировой культурной карте", - отметил заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Фестиваль стал частью событийной программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Он прошел при участии АНО "Центр 800" и при поддержке правительства Нижегородской области, а также Французского института при посольстве Франции в России и "Альянс Франсез - Нижний Новгород".

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили и события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.