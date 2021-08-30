Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Овчинникова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста-международника, заслуженного журналиста РФ Всеволода Овчинникова. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

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Журналист умер в понедельник в возрасте 94 лет.

"Выдающийся писатель и публицист, известный востоковед, легенда международной журналистики, он открыл миллионам людей Восток и Запад. Стремился донести до читателей свою точку зрения, особый взгляд, обращался к каждому со своими мыслями и размышлениями. Уникальные репортажи Всеволода Овчинникова из Китая, Японии, Великобритании, замечательные книги, авторские колонки, статьи всегда становились событием", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что уход Овчинникова - это огромная, невосполнимая потеря для журналистики.