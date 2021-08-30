Умер журналист Всеволод Овчинников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналист-международник Всеволод Овчинников умер в возрасте 94 лет. Об этом ТАСС сообщил главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин.

"Да, к сожалению, это так. Это произошло сегодня", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что Овчинников был многолетним автором издания.

Овчинников родился 17 ноября 1926 года. Он почти 40 лет работал в газете "Правда", был собственным корреспондентом в Китае, Японии. Читатели знают его как автора книг "Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы" (первая публикация в 1971 году), "Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах" (1980), "Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием" (1984) и др. В общей сложности Всеволод Овчинников выпустил более двадцати книг, их суммарный тираж превышает семь миллионов экземпляров. Его произведения переведены на английский, сербский, словацкий и другие иностранные языки.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Заслуженный журналист РФ (2018).

Всеволод Овчинников награжден орденами Трудового Красного Знамени (1962), Дружбы народов (1986), Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2017, 2010), Восходящего солнца (Япония, 2017). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1985 год, премии правительства РФ в области печатных средств массовой информации за 2006 год, других наград.