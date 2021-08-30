Биография заслуженного журналиста России Всеволода Овчинникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа на 95-м году жизни умер заслуженный журналист РФ Всеволод Овчинников.

Всеволод Владимирович Овчинников родился 17 ноября 1926 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1941-1942 годах вместе с семьей находился в блокадном Ленинграде, где его отец работал в аварийно-восстановительном полку. Осенью 1942 года вместе с матерью был эвакуирован в Омскую область. Работал счетоводом в колхозе, мать - на машинно-тракторной станции.

В ноябре 1943 года Всеволод Овчинников был призван в армию и распределен в 12-й отдельный учебный стрелковый полк Сибирского военного округа в г. Куйбышев (Новосибирская область). После окончания полковой школы весной 1944 года готовился к отправке на фронт как командир 45-миллиметровой противотанковой пушки, однако был откомандирован в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. На третьем семестре был вынужден прервать обучение из-за выявленной близорукости, получил направление в Москву в Военный институт иностранных языков Красной армии (ныне Военный университет Министерства обороны РФ). В 1951 году окончил китайское отделение данного вуза.

В 1951-1991 годах Всеволод Овчинников был сотрудником газеты "Правда". В 1953-1960 годах - собственный корреспондент в Китае. В 1955 году стал первым советским журналистом, посетившим Тибет. В 1962-1968 годах являлся собкором в Японии, в 1974-1978 годах - в Великобритании.

В 1979-1991 годах был одним из ведущих еженедельной передачи "Международная панорама" на Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

С 1992 по 1996 год - редактор в русской службе информационного агентства "Синьхуа" (Китай).

С 1996 года Всеволод Овчинников был собственным корреспондентом "Российской газеты" в Китае. В последние годы являлся политическим обозревателем "Российской газеты".

Всеволод Овчинников был широко известен в качестве публициста, автора книг о зарубежье. Первую из них - "Путешествие в Тибет" - выпустило Детское государственное издательство в 1957 году. Среди наиболее известных произведений: "Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы" (первая публикация - 1971), "Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах" (1980), "Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием" (1984). В общей сложности Всеволод Овчинников выпустил более 20 книг, их суммарный тираж превышает 7 млн экземпляров. Они переведены на английский, сербский и другие языки.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1982). Заслуженный журналист РФ (2018).

Всеволод Овчинников был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1962), Дружбы народов (1986), Дружбы (1997), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2017, 2010), Восходящего солнца (Япония, 2017).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1985 год, премии правительства РФ в области печатных СМИ за 2006 год.

Был отмечен премией Союза журналистов России "Золотое перо России" за 2001 год.

Жизни и деятельности Всеволода Овчинникова посвящен документальный фильм "Запад есть Запад. Восток есть Восток" из цикла "Свидетели" (2011, режиссер-постановщик Сергей Краус).