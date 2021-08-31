Дегтярев открыл работу первого межрегионального форума "Амур - река жизни"

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Вопросы, связанные с защитой реки Амур от антропогенной нагрузки, рассмотрят на первом межрегиональном форуме "Амур - река жизни" в Хабаровске. Об этом на открытии форума сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Сегодня Амур входит в тройку рек России с самой большой антропогенной нагрузкой - с нагрузкой людей, которые ловят рыбу, ведут хозяйственную деятельность, загрязняют ее. И нам пора принимать меры. Своевременное мероприятие, потому что, встречаясь с коренными малочисленными народами, промышленниками, я слышал очень много вопросов о будущем, о том, какие решения будет предпринимать власть. Это мы сегодня и обсудим", - сказал Дегтярев.

В рамках форума будут рассмотрены такие вопросы, как использование реки для обеспечения экономического благополучия, наращивания объемов добычи, производства и переработки водных биологических ресурсов. Планируется обсудить накопившиеся за многие годы проблемы и принять совместные решения по важнейшим экологическим и экономическим вопросам использования природного потенциала реки.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональный форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна река Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.