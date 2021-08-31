Эксперты: более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах угрожают жизни детей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Партнер Роскачества британская некоммерческая потребительская организация Which проверила детские игрушки и выяснила, что более трети игрушек на крупнейших мировых маркетплейсах опасны для жизни детей. Об этом говорится в сообщении организации.

Специалисты закупили несколько десятков игрушек на крупнейших зарубежных маркетплейсах - Aliexpress, Amazon, eBay и Wish. В результате тестов на безопасность 12 товаров не прошли проверку по одному или нескольким параметрам, а всего эксперты насчитали 50 нарушений.

В частности, были выявлены критические нарушения, в том числе длинные шнурки и проводки, которые могут стать причиной удушья, ломкие детали, о которые можно пораниться, мелкие детали, магнитики и батарейки, которые ребенок может проглотить. Как напомнили в Роскачестве, проглоченный магнит может двигаться под воздействием магнитного поля и тем самым травмировать внутренние органы, содержимое батареек может вызвать химический ожог. Несколько магнитов могут слипнуться и вызвать непроходимость кишечника.

Среди самых небезопасных игрушек эксперты назвали полные мелких деталей наборы врача с Aliexpress и Wish, конструктор с Amazon, игрушечный планшет с острыми деталями и собачек с eBay, у которых отваливались ненадежно приклеенные нос и глаза, а также погремушку для кроватки в виде гусеницы с Wish с длинными лентами, которые могут стать причиной удушения.

"Государственные органы и мировые производители озабочены наличием контрафакта на таких площадках и предпринимают все возможные меры для пресечения их продажи, привлекая специализированных юристов. Однако недобросовестные продавцы ищут все новые лазейки, а зарубежные торговые площадки, не подчиняясь местному законодательству, не всегда идут навстречу. Решением может быть введение обязательной сертификации всех детских товаров вне зависимости от того, как они попадают в страну - как посылки из иностранных интернет-магазинов или импортируются огромными контейнерами", - приводятся в сообщении слова председателя совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексея Федорова.

Советы Роскачества

"Чтобы оценить, нет ли в наборе опасных мелких частей, существуют специальные тестеры: это небольшие цилиндры, в которые нужно помещать детали игрушки. Если они умещаются в цилиндре - игрушка опасна. Такие устройства для проверки безопасности игрушек продаются на большинстве зарубежных маркетплейсов", - приводятся в сообщении слова начальника отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимира Тарачева.

Он также советует искать на игрушке маркировку CE. Она означает наличие европейского сертификата соответствия, подтверждающего безопасность товаров. "К сожалению, и на поддельных товарах могут размещать этот знак. Если вы видите такую маркировку, но при этом упаковка отсутствует, нет инструкций, информации о производителей, а сама игрушка кажется хлипкой и стоит слишком дешево, лучше ее не покупать", - заключил он.