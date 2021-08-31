Строительство моста на востоке Томской области планируют начать в 2021 году

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Администрация Томской области получила от правительства России первый транш на сумму около 300 млн рублей на строительство моста через реку Яя, который должен заменить временный понтонный мост и обеспечить транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов региона. Работы начнутся в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Правительство выделило Томской области 288,5 млн рублей на строительство моста через реку Яя. Средства федерального бюджета были выделены после обращения главы региона к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину. Общая стоимость строительства нового моста составляет более 1 млрд рублей, срок реализации проекта - три года. Благодаря выделенному из федерального бюджета первому траншу, строительство нового мостового перехода через реку Яя стартует уже в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на вице-губернатора Игоря Шатурного, регион уже получил положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную и рабочую документацию, готовится конкурсная документация для определения подрядчика.

"При федеральной поддержке мы активно развиваем восточные территории региона - реконструируем автотрассу Камаевку - Асино - Первомайское. Вместе с "Газпромом" газифицируем восток области. Новый мост через Яю наконец снимет острую транспортную проблему для жителей Зырянки и Тегульдета и поможет более эффективно развивать одну из важных отраслей региональной экономики - лесопромышленный комплекс", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Жвачкина.

В августе 2018 года губернатор ввел режим ЧС в Зырянском и Тегульдетском районах области в связи с потерей несущей способности конструкций моста через реку Яя. В ноябре 2018 года построили временный понтонный мост, а режим ЧС сняли. Старый мост восстановлению не подлежит, сейчас он работает, но скорость проезда по нему ограничили до 30 км/ч, вес автомобилей должен быть ниже 15 т. В 2020 году губернатор обратился в правительство России с просьбой профинансировать строительство нового моста, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей.

Зырянский и Тегульдетский районы расположились на востоке Томской области на границе с Кемеровской областью и Красноярским краем. В Зырянском районе проживают более 11,5 тыс. человек, в Тегульдетском - более 4,5 тыс. Основная отрасль их экономики - заготовка леса. Мост через реку Яя на дороге Больше-Дорохово -Тегульдет является единственной дорогой, обеспечивающей доступность этих двух районов.