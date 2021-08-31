Самую высокогорную часовню восстановили на Алтае после пожара

ТАСС, 31 августа. Часовню у подножия горы Белуха в Республике Алтай, уничтоженную пожаром в 2020 году, полностью восстановили, сообщили ТАСС в пресс-службе Горноалтайской епархии во вторник.

13 июня 2020 года житель Усть-Коксы поджег часовню в честь архангела Михаила, которая является самой высокогорной православной постройкой в России. Часовню возвели в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.

"Работы по восстановлению часовни завершены. Они на собранные средства велись силами альпинистов, родственников погибших здесь людей, епархия помогала. Внешне восстановленная часовня выглядит как прежняя. Эта часовня очень важна для туристов, для альпинистов. Можно сказать, что ее восстановление было народной инициативой, так как сюда приходили люди разных вероисповеданий - просто отдыхали перед восхождением на Белуху, вспоминали погибших товарищей. Также это любимое место фотографов - здесь потрясающие виды открываются. Общественность активно выступала за восстановление часовни, и люди очень рады, что удалось это осуществить", - рассказали в епархии.

Там отметили, что для восстановления часовни стройматериалы доставляли с помощью вертолета. "Эта местность высокогорная. Туда никак по-другому доставку материалов осуществить невозможно. Освятить часовню мы планируем в сентябре этого года", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, после пожара полицейские задержали виновника - местного жителя, гражданина одного из государств ближнего зарубежья. В ноябре 2020 года суд признал его виновным по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба". Суд назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Ущерб от пожара составил более 1,9 млн рублей.

Часовню в честь архангела Михаила построили на Алтае в 2005 году.