Около 1,2 млн москвичам одобрили заявки на онлайн-голосование за две недели

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 1,2 млн заявлений москвичей на участие в онлайн-голосовании в Москве, которое состоится 17-19 сентября, прошли проверку. Об этом сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"В Москве одобрено 1 млн 165 тыс. заявлений на дистанционное электронное голосование, еще порядка 100 тыс. заявок проверяют", - сказал Венедиктов.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех уровней.

Принять участие в онлайн-голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление можно до 23:59 мск 13 сентября.

Пользователи, подавшие заявление, получат уведомление с финальным статусом регистрации в качестве электронного избирателя. Оно будет направлено в личный кабинет на mos.ru, в виде смс-сообщения и по электронной почте. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.