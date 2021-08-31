Опрос: почти три четверти россиян довольны тем, как провели лето

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти три четверти россиян (73% опрошенных) удовлетворены тем, как провели лето. Треть респондентов считают, что это лето было лучше прошлогоднего, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Три четверти россиян (73%) довольны тем, как они провели это лето, 24% скорее не довольны, - рассказали социологи. - Треть россиян (33%) ответили, что это лето для них лично было лучше прошлого лета, 19% полагают, что оно было хуже, 47% считают, что оно было не лучше и не хуже прошлого лета". Почти половина граждан (47%) убеждены, что этим летом с ними произошло больше хорошего, чем плохого, 40% ответили, что хорошего и плохого было поровну, и только 10% сообщили, что плохого было больше.

Среди важных событий, произошедших с ними летом, респонденты назвали отпуск, путешествия и отдых с семьей (15%), заражение коронавирусом (6%), рождение детей или внуков (5%), работу (4%), а также смену работы или повышение (4%). Говоря о событиях в жизни их населенного пункта, региона или страны, 16% опрошенных вспомнили ремонт дорог, строительство мостов и станций метро, 6% назвали благоустройство города, 5% вспомнили пожары и задымленность, по 4% назвали борьбу с коронавирусом, а также строительство детских и спортивных площадок.

Досуг россиян чаще всего включал работу на даче (40%, 45-49% среди старшего поколения). Треть (33%) респондентов занимались домашним хозяйством, 30% проводили время с детьми. Порядка 29% бывали на природе и гуляли, 27% встречались с друзьями. В то же время 47% опрошенных признались, что за прошедшие три месяца не прочитали ни одной книги. Около 6% граждан рассказали, что этим летом с ними случились романтические увлечения и любовь, причем этот показатель выше у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (18%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 августа 2021 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.