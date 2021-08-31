Власти Краснодара заявили, что класс в одной из школ города временно разместили в коридоре

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Класс, оборудованный в коридоре одной из школ Краснодара, является временным решением из-за большого количества учеников. Всего в школе №102 разместили четыре мобильных кабинета. Они оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города.

Накануне в социальных сетях города появились фотографии, на которых можно увидеть, что в одной из школ города кабинет для обучения расположен в коридоре. Класс огорожен стеклянной конструкцией.

"Как пояснили в департаменте образования администрации Краснодара, из-за большого количества учеников и для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организованы четыре временных мобильных класса - два для начальной и два для средней и старшей школы. Все кабинеты оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что такие классы - временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут.

По информации администрации города, в этом году за парты в Краснодаре сядут 21,2 тыс. первоклассников. Всего школы города примут 174 472 учеников. В линейках 1 сентября примут участие 43 157 учеников первых, девятых и 11 классов.

В 2022 году в Краснодаре введут в эксплуатацию пять новых школ. А до конца 2021 года в столице Кубани начнется строительство еще семи образовательных учреждений, их общая вместимость - 8 600 мест.